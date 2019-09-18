Danla Bilic: Kendall Jenner’ı taciz etmedim

New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye giden ve Kendall Jenner'ı görüntülemek isterken güvenlik tarafından uyarılan Danla Bilic, bir açıklama yaptı: "Kız herkesten nefret ediyor ve herkese 'İğrençsiniz' der gibi bakıyor. O bakışı bile o kadar güzel ki öyle bakarken gelip sana kussa teşekkür edersin. Ben kimseyi taciz etmedim. Ben sadece izledim o da hakkımdır."

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, New York Moda Haftası’na katılmak için blogger arkadaşı Can Direkli ile ABD’ye gitmişti. Bilic, New York’ta bir mekanda Kendall Jenner ile karşılaştı. Burada Jenner’ı telefonla görüntülemek istedi. Jenner ise Bilic ve arkadaşını güvenliğe şikayet etti. Söz konusu anları Bilic, Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bilic’e bu paylaşımın ardından tepki geldi. Kendisini eleştirenlere cevap veren Bilic, şöyle dedi:

“Sabah şöyle bir tweet okudum; ‘Danla Bilic, dün gece aynı mekanda olduğu Kendal Jenner’ı taciz etmiş, Kendal da Danla Bilic’i güvenliğe şikayet etmiş’ Bunu okuduğuma yemin edebilirim. Yorum yapmayacağım. Can story çekerken Kendal Jenner’a yakalandı. Bu arada o tweeti atan arkadaşa sesleniyorum; yemin ederim tek yaptığım şey gece boyunca toplamda 5 dakika falan Kendal Jenner’ı izlemek. Kusura bakmayın da bir zahmet izleyeyim. Ben Kendal jenner’ı her gün görmüyorum siz görüyor olabilirsiniz. Kız (Kendal Jenner) mekana geldi, arkadaşlarıyla selamlaştı ve yemeğine hiç dönmedi bile. Hiçbir şeyle ilgilenmeyip kendini mekanda telefon kullanan insanları şikayet etmeye adadı. Sürekli ‘şu şu şu’ diyerek herkesi şikayet etti. Bu arada onu çekenlerden bahsetmiyorum, elinde telefon olan herkesi. Be konsantre şekilde ne yapıyor diye onu izlediğim için görüyorum.

“KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM”

En son güvenlik bütün masaları dolaşarak insanlardan bir süre telefon kullanmamalarını rica etti. Can direk yakalandığı için bizim masadan da rica ettiler. Kız herkesten nefret ediyor ve herkese ‘İğrençsiniz’ der gibi bakıyor. O bakışı bile o kadar güzel ki öyle bakarken gelip sana kussa teşekkür edersin. Ben kimseyi taciz etmedim. Ben sadece izledim o da hakkımdır.”