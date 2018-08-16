Danla Bilic kimdir? Gerçek adı ne? Aslen nereli ve kaç yaşında? Youtube fenomenini tanıyalım…

İlk kez makyaj videolarıyla gündeme gelen Youtuber Danla Bilic son dönemlerde yine magazinin gündeminde. Ünlü isimleri kendine ait kanalda ağırlayan Danla Bilic kimdir? Gerçek adı ne? Aslen nereli ve kaç yaşında? Hakkında merak edilenlerle Youtube fenomenini tanıyalım...

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Danla Bilic kimdir? Gerçek adı ne? Aslen nereli ve kaç yaşında? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. Makyaj videolarıyla kısa sürede fenomene dönüşen Danla Bılıc’in bilinmeyenleri ve kısa bir hayat hikayesini haberimizde bulabilirsiniz.

DANLA BILIC KİMDİR?

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti. Youtube’da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu.

Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu. Danla Bilic, mesleği nedeniyle “tatlıcı” ismini verdiği sevgilisini uzun süre saklamıştı…