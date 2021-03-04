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Danla Bilic sordu, Ekrem İmamoğlu yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldi. Kanalı için hazırladığı videoda İmamoğlu'na kadınlar hakkında sorular soran Bilic, buluşma sonrası Instagram hesabından birlikte çekildikleri fotoğraf karesini paylaştı.

Güncellenme: 09:14, 04/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Danla Bilic sordu, Ekrem İmamoğlu yanıtladı

YouTube fenomeni Danla Bilic, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?” notlu paylaşımıyla buluşma haberini duyurmuştu.

“BAŞKANIM ZOR SORDUM”

Danla Bilic, paylaşımın ardından dün Ekrem İmamoğlu ile buluştu. Instagram hesabından buluşma sonrası fotoğraf paylaşan Bilic, gönderisine “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mi yakında YouTube’da yayında” notunu ekledi.

Paylaşım sonrası Bilic’e takipçilerinden ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni geldi.

Ünlü fenomen YouTube kanalı için hazırladığı videoyu 8 Mart’ta paylaşacak.

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Dünya Instagram istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye sosyal medya YouTube
Yayınlanma Tarihi:09:06,