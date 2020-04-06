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Danla Biliç yakın arkadaşı Cemal Can Seven’i ifşa etti
Survivor'da açık arttırma oyununda sergilediği sempatik tavırlar ile dikkat çeken Cemal Can Canseven'in önceki aylarda çekilmiş bir videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.
Magazin 6 Nisan 2020 - 12:34

TV8 ekranlarının heyecan ve aksiyon dolu yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni sezon Survivor 2020’de Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Danla Biliç’in geçtiğimiz aylarda çektiği bir video ise şimdilerde tekrardan sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Videoda, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, yakın arkadaşı Canseven’i ifşa ettiği ve arkadaşının uçak korkusu olduğunu belirtiyor.

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