Danla Bilic’ten Survivor Yasin’e şok sözler: Hesabınla vedalaş Yasin!

Survivor son bölümde iletişim ödülünde ilginç anlar yaşandı. Survivor gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic ve Aslı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında arkadan kendisine laf atan Yasin'e kızan Danla Bilic, "Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" ifadelerini kullandı.

Survivor son bölümde iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar, arkadaşlarıyla canlı yayında görüşme fırsatı buldu. Cemal Can da yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüştü. Görüşmenin ilk anlarında gözyaşı döken Survivor Cemal Can’a arkadaşları doğum günü sürprizi de yaptı. Öte yandan Danla Bilic, Cemal Can’dan sonraki favorisinin Survivor Ardahan olduğunu açıkladı.

Cemal Can’ın Danla Bilic ile konuştuğu ve doğum gününü kutladıktan sonra Yasin ile aralarında geçen diyalog güldürdü. Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can’a Yasin’in kendisine Instagram’dan ‘şişman’ diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz’a meydan okudu.

Cemal Can ile görüşmesi sırasında araya giren Yasin’e kızan Bilic, “Sen bir sus arkada car car konuşuyorsun. Her yerden çıkıyorsun. Zayıfladım artık konuşma benimle. Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün” ifadelerini kullandı.