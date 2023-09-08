Danny Masterson müebbet hapse mahkum oldu
ABD’li oyuncu Danny Masterson, tecavüz suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı, bu cezanın en az 30 yılını yatacak.
ABD'li aktör Danny Masterson, iki kadına tecavüz etme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı.
BBC’nin haberine göre Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak. 2000'li yılların başında işlenen suçlar sırasında Masterson, That 70's Show dizisinde oynuyordu.
Savcılar, 47 yaşındaki Masterson'ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu. Suçlamaları reddeden Masterson ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu söylemişti.
Masterson duruşma boyunca konuşmadı. En üst seviyeden ceza aldığı açıklandığındaysa eşiyle birlikte göz yaşlarını tutamadı.