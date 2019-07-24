Dargın Kuzenler konusu ne? Dargın Kuzenler oyuncuları kimler?

Ersin Korkut ve İnan Ulaş Torun'un başrollerinde yer aldığı Dargın Kuzenler bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Komedi dolu anlar yaşatacak Dargın Kuzenler oyuncuları kimler, konusu ne?

Dargın Kuzenler filminin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzenin yeniden bir araya gelmesiyle yaşanan bir dizi olayı anlatıyor. İşte Dargın Kuzenler oyuncuları ve konuları…

DARGIN KUZENLER KONUSU

Bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörde bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.

DARGIN KUZENLER OYUNCULARI

Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Yeşim Ceren Bozoğlu, Olgu Baran Kubilay gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı yapım Dargın Kuzenler televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yerini alacak.