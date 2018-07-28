Darısı Başımıza 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Darısı Başımıza final yapıyor!

Darısı Başımıza'nın final bölümünde Ozan Öykü'yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva'ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva'ya Ozan'la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya'nın da Cem'i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Öykü ve Cem'in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter'den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü'ye bir sürpriz hazırlarlar.
Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü'nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem'in bu hareketi Öykü'yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?