Darısı Başımıza 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Darısı Başımıza final yapıyor!

Show TV'nin yeni dizilerinden Darısı Başımıza yaz sezonunda ekrana tutunmayı başaramadı. Dizi 5. bölümünde final yaparak ekran macerasını sonlandırıyor. Darısı Başımıza neden final yapıyor sorusunun cevabı ise henüz bilinmiyor. Ancak dizinin reytinglerde beklentileri karşılayamadığı tahmin ediliyor. İşte Darısı Başımıza dizisinin final fragmanı...

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Darısı Başımıza'nın final bölümünde Ozan Öykü'yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva'ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva'ya Ozan'la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya'nın da Cem'i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

DARISI BAŞIMIZA FİNAL İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Öykü ve Cem'in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter'den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü'ye bir sürpriz hazırlarlar.

Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü'nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem'in bu hareketi Öykü'yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?