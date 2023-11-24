Zerrin Özer’den Darülaceze açıklaması: Kendi isteğimle seçtim

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'denin rehabilitasyon merkezine yattığı iddia edilen şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Haziran 2022’de müziği bırakan ve 3 ay sonra “Dayanamıyorum” diyerek kariyerine devam eden Zerrin Özer, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada borderline yani ‘kişilik bozukluğu’ hastalığıyla mücadele ettiğini duyuran Özer’in rahatsızlıklarından dolayı Darülaceze’denin rehabilitasyon merkezine yattığı öne sürüldü.

Zerrin Özer, Instagram hesabından söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları, maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze, Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birimi bünyesinde barındırmaktadır.”

“TARAFIMI DÜŞMÜŞ GİBİ GÖSTERME ÇABASI…”

“Günlük hayatımı hafif de olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef.”

“Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin’iniz gayet iyi… Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle.”