Dava üstüne dava! Elon Musk ve Amber Heard mahkemelik oldu

Dava üstüne dava! Elon Musk ve Amber Heard mahkemelik oldu

Johnny Depp'in The Sun gazetesine açtığı iftira davasında sona yaklaşılırken, Elon Musk'tan da Amber Heard hakkında yeni bir dava açıldığı ortaya çıktı. İddialara göre Amber Heard, Elon Musk'tan ocuk sahibi olmak için embriyo dondurdu. Ancak Elon Musk, Heard'ten ayrıldıktan sonra embriyoların iptal edilmesi için dava açtı.

ABD’li oyuncu Amber Heard ve Johnny Depp’in birbirlerine karşı açtıkları şiddet davalarının ardından Heard, bir dönem Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile aşk yaşamıştı.

Amber Heard’ün yakın çevresinden Jennifer Howell, Amber Heard’ün Elon Musk’tan bebek sahibi olmak için embriyo dondurma işlemi uygulattığını iddia etti. Yani çiftin istediği zamanda gerçekleşecek doğum için laboratuvarda yumurta ve spermleri birleştirilerek donduruldu.

Heard’den ayrılan Elon Musk ise bu embriyoların iptal edilmesi için yeni bir dava açtı. Howell’ın iddiasına göre, Musk bu embriyoların yok edilmesini isterken, Heard ise embriyoları koruyup bir bebek sahibi olmak istedi. Ortaya atılan yeni iddiaların şiddet davalarında da gündeme gelmesi bekleniyor. Amber Heard, şimdilerde Bianca Butti ile ilişki yaşıyor, Musk ise şarkıcı Grimes’la bir bebek sahibi oldu.