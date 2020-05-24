Davaro nerede çekildi? Davaro filmi konusu ne? Davaro filmi oyuncuları kimler?

Şener Şen ve Kemal Sunal'ın başrollerini paylaştığı unutulmaz komedi filmi Davaro bu akşam TV'de yayınlanacak. Aileleri yıllarca kan davası içerisinde olan ancak bu kez zoraki de olsa işbirliği yapmak zorunda olan iki kişinin birbirinden komedi dolu hikayesi konu ediliyor. Peki Davaro filmi konusu ne? Davaro filmi oyuncuları kimler?

Anadolu ücra bir köyünde yaşayan Davaro ve Hıyarto aileleri uzun yıllardır birbirlerini öldürüyor. Bu kez Sülo ile Memo hem kan davasından kurtulmak hem de zengin olmak için işbirliği yapmak zorunda kalıyor.

DAVARO FİLMİ KONUSU

Almanya’ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano’yla evlenmek ister. Memolar’ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo’nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo’nun, Sülo’yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo’ya bir teklifte bulunur. Memo’nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo’nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo’yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.

Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo’nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.

DAVARO OYUNCULARI

Kemal Sunal

Pembe Mutlu

Şener Şen

Adile Naşit

Ayşen Gruda

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1981 yılı yapımı olan Davaro filmi İstanbul Arnavutköy Boğazköy’de çekilmiştir.