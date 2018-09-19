Davet Hülya Avşar’dan geldi Tatlıses hayır demedi

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Geçirdiği ameliyat sonrasında zor günler yaşayan İbrahim Tatlıses, sevenlerinin desteğiyle hayata tutunuyor. Hayatını İzmir’de sürdüren Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ayvalık’ta Hülya Avşar ile buluşan Tatlıses şunları yazdı:

“Bugün Hülya Hanım'la çok güzel bir gün geçirdik. Davet etti, atladım gittim Ayvalık'a, bir de tekir yedirdi bana sormayın gitsin… Lezzet bahane, Hülya'nın muhabbeti şahane… Bilen bilir Hülya Hanım'ın güzelliği bir yana; neşesi de bir başkadır. Eski günlere gittik, anıları yad ettik. MAVİ MAVİM; misafirperverliğin ve kadim dostluğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın…”