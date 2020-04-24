David Beckham bağış yapmak istedi ama Victoria Beckham yüzünden protesto edildi

David Beckham da corona virüsü ile mücadele kapsamında bağışta bulunmak istedi. Ne var ki geçen hafta eşi Victoria Beckham'ın 30 kişiyi işten çıkarması ve maaşlarda yüzde 20 kesintiye gitmesi yüzünden protesto edildi, bağış yapma isteği başlamadan son buldu...

Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, cororna virüsü ile mücadeleye destek olabilmek adına, en çok bağış yapan hayranları ile Miami’deki kendi stadında, kendi takımına karşı maç yapma kampanyası başlattı. Ne var ki Beckham’ın bu düşüncesi, geçen hafta 30 çalışanını işten çıkaran eşi Victoria Beckham yüzünden daha başlamadan sona erdi.



Pek çok kişi “İnsanları zor durumda bırakırken salgına destek olma çaban hiç iyi niyetli değil” tepkisi verirkekn, bazıları da “Bağış yapmak yerine kendi çalışanlarınıza destek olun” gibi yorumlarda bulundu.