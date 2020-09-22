David Beckham eşi Victoria Beckham’ın kalçalarını paylaştı

David-Victoria Beckham çifti, attıkları her adımla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan dört çocuk babası Beckham, özel hayatını takipçileriyle paylaşıyor. Eski futbolcu, bu kez de eşinin bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaşarak gündeme gelmeyi başardı. Bir davette merdivenlerden çıkan eşi Victoria Beckham’ın kalçasını çekerek, sosyal medya sayfasından “Güzel görünüyor” notuyla yayınladı. Beckham, yayınladığı videoya ise şeftali emojisi koydu.

VİCTORİA BECKHAM’IN TASARIMI MÜSTEHCEN BULUNMUŞTU



Ünlü tasarımcı Victoria Beckham, Londra Moda Haftası’nda sergileyeceği yeni koleksiyonunun hazırlık görüntüsünü Instagram hesabından önceki hafta sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Videoda çıplak bir modelin Beckham'ın yeni tasarımlarından birisini sergilediği görüldü. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçi, tasarım ile ilgili yorum yaptı. Bir kısmı ise paylaşımı müstehcen bulduğunu belirterek, şikayet oluşturdu. Gelen şikayetlerin ardından söz konusu gönderi Instagram tarafından yayından kaldırıldı.

