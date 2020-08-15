David Beckham, İlkin Tüfekçi’nin paylaşımını izledi

Arka Sıradakiler dizisindeki Selin rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta, "As bayrakları" dedirtti. David Beckham'ın Instagram hikayesini izlediğine dair bir görseli takipçileriyle paylaşan Tüfekçi, "Bir dakika doğru mu gördük?" notuyla paylaştı.

Arka Sıradakiler’in Selin’i İlkin Tüfekçi, Instagram hesabından yaptığı bir duyuruyla takipçilerini mutlu etti. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham’ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Instagram’dan paylaştığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü de takipçileriyle paylaşan oyuncu, David Beckham’ı kastederek “Bir dakika doğru mu gördük” dedi. Tüfekçi’nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham’ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.