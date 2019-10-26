David Beckham ve Courtney Cox jakuzide

David Beckham ve Friends dizisiyle üne kavuşan Courtney Cox, bir proje için bir araya geliyor. Bekcham ve Cox'un jakuzide çekildikleri fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı.

David Beckham ve Courtney Cox, 2009 yılından beri ABC kanalında yayınlanmakta olan Modern Family için bir araya geliyor. İkili, dizinin birkaç bölümünde yer alacağı söyleniyor.

Friends dizisinin ünlü yıldızı 55 yaşındaki Courtney Cox’un Instagram hesabından Modern Family dizisinin diğer oyuncuları Jesse Tyler Ferguson ve Eric Stonestreet ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşması da iddiaları güçlendiriyor. Cox ve Beckham’ın ekranlara beraber dönüşü hayranlarını epey heyecanlandırdı.

Beckham’ın Instagram hesabından “Yeni bir arkadaşla tanıştım” notuyla paylaştığı fotoğraf da kısa sürede bir milyondan fazla beğeni topladı. Ellerinde Modern Family’nin olduğu düşünülen senaryoları okuyan Beckham ve Cox’un bu fotoğrafını Victoria Beckham yorumsuz bırakmadı. “Sabırsızlanıyorum” diyen Victoria Beckham da bu projeye sıcak bakan isimlerden oldu.

Peaky Blinders adlı dizinin beşinci sezon çekimlerinde setten fotoğraf paylaşan Beckham’ın diziye dahil olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Beckham’ın diziye dahil olup olmayacağı şüpheyle yaklaşılıyordu fakat Eylül ayında beşinci sezonu yayınlanan dizide olmayan Beckham’ın Modern Family’de kesin olarak yer alıp almayacağı ise merak konusu.