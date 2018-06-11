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David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?
David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?
Dünyanın en gözde çiftlerinde biri olarak gösterilen David Beckham ve 19 senelik eşi Victoria Beckham'ın evliliklerinde pürüzler olduğu şu sıralar İngiltere basının en çok konuştuğu konulardan biri.
Magazin 11 Haziran 2018 - 09:16

David Beckham’ın 19 senelik eşi  Victoria Beckham ile aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları İngiliz basınında şu sıralar çok konuşuluyor. Daily Mail gazetesinin haberine göre, önceki gün Londra’da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham’ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi.

YALANLADILAR

David Beckham’ın ise ABD’nin Los Angeles eyaletinde  bir kadın hayranı ile samimi pozlar vermesi kafaları iyice karıştırdı. 19 senelik evli ve 4 çocuk sahibi çift ise evlilikleri hakkında çıkan bu olumsuz iddiaları yalanladı.

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