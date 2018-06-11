David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?
David Beckham’ın 19 senelik eşi Victoria Beckham ile aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları İngiliz basınında şu sıralar çok konuşuluyor. Daily Mail gazetesinin haberine göre, önceki gün Londra’da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham’ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi.
YALANLADILAR
David Beckham’ın ise ABD’nin Los Angeles eyaletinde bir kadın hayranı ile samimi pozlar vermesi kafaları iyice karıştırdı. 19 senelik evli ve 4 çocuk sahibi çift ise evlilikleri hakkında çıkan bu olumsuz iddiaları yalanladı.