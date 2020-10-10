David Beckham’dan eşi Victoria’ya yasak

Eski futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, evliliklerini yeni bir seviyeye taşıdı.

21 yıl önce evlenen dünyaca ünlü çift, kısa süre önce evliliklerini tazelemek için çocukları olmadan Almanya’ya bir haftalık tatile gitmişti.

Mirror’ın haberine göre şimdi de eski futbolcunun, Victoria Beckham’ın akşamları telefon kullanmasını yasaklayarak birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeyi istediği belirtildi.

Teknolojiden uzakta biraz zaman geçirmek isteyen David Beckham ve eşi tatilde yaptıkları gibi birbirleriyle daha fazla konuşup birbirlerine daha fazla sevgi gösteriyor.

Çiftin tatiliyle ilgili konuşan bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

* David bazen Victoria'nın sürekli telefonunu elinde tuttuğunu hissediyor bu yüzden evde cihazsız akşamlar istediğini söyledi. Bunun tüm aileye iyi geleceğini düşünüyor.