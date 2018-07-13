David Beckham’ı görünce göğüslerini açtı!
Beckham’ı yan tarafında bulunan araçta gören bir kadın hayranı ünlü futbolcunun ilgisini çekebilmek için göğüslerini açtı.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ
David Beckham, önceki gün Miami’de trafikte görüntülendi. Beckham’ın bir hayranı ünlü futbolcuyu görünce adeta kendisinden geçti. Sevinç gösteri olarak göğüslerini açıp çığlık atan genç kadın, dünyaca ünlü futbolcunun dikkatini çekmeye çalıştı. Beckham’a seslenen kadın, diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.