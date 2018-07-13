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David Beckham’ı görünce göğüslerini açtı!
David Beckham’ı görünce göğüslerini açtı!
Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, önceki gün ABD'nin Miami eyaletinde bulunan bir otoyolda trafiğe takıldı.
Magazin 13 Temmuz 2018 - 12:56

Beckham’ı yan tarafında bulunan araçta gören bir kadın hayranı ünlü futbolcunun ilgisini çekebilmek için göğüslerini açtı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

David Beckham, önceki gün Miami’de trafikte görüntülendi. Beckham’ın bir hayranı ünlü futbolcuyu görünce adeta kendisinden geçti. Sevinç gösteri olarak göğüslerini açıp çığlık atan genç kadın, dünyaca ünlü futbolcunun dikkatini çekmeye çalıştı. Beckham’a seslenen kadın, diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

 

Son güncelleme: 13:03 - 13.07.2018
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