David Schwimmer ve Jennifer Aniston’dan birliktelik iddialarına yanıt

Friends dizisinde çifti canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizinin geçtiğimiz ay yayımlanan özel bölümünün ardından yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti. Schwimmer bu iddialara açıklık getirdi.

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David Schwimmer ve Jennifer Aniston’ın Friends’in yeniden buluşma bölümünün ardından birlikte olduğu iddia edilmişti. David Schwimmer cephesinden bu iddialara yanıt gecikmedi.

Schwimmer’ın temsilcisi ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniden buluşma bölümünde Schwimmer, Aniston’dan çok hoşlandığını dile getirirken Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.

52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

54 yaşındaki Schwimmer ise 2010’da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman’dan 2017 yılında ayrılmıştı.