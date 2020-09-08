David ve Victoria Beckham, mart ayında corona virüsüne yakalanmış

David ve Victoria Beckham çiftinin mart ayında Los Angeles'ta corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Çiftin süper bulaştırıcı olmaktan korktukları için, belirtileri göstermeye başladıktan hemen sonra kendilerini eve kapattığı öğrenildi.

İngiltere’nin gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham’ın, mart ayının başlarında corona virüsüne yakalandığı iddia edildi. Los Angeles’ta katıldıkları bir partide virüsü kapan çift, martın ortasında beliti göstermeye başlayınca uzun süreli bir karantinaya girmeye karar verdi.

Ünlü çift mart ayının başlarında Los Angeles’tan Londra’ya dönüp oğulları Brooklyn’in 21. yaş gününü kutladı. Ardından 11 Mart’ta David Beckham’ın yeni takımının tanıtımı nedeniyle ABD’ye dönen çift, 19 Mart’ta yeniden İngiltere’ye gitti.

BOĞAZ AĞRISI VE ATEŞLE BAŞLADI

Kısa sürede yaptıkları seyahatler ve katıldıkları davetler sırasında virüsü kapan çiftten David Beckham’ın kendisini kötü hissetmesiyle başlayan süreç, Victoria Beckham’ın boğaz ağrısı ve yükselen ateşiyle devam etti. David ve Victoria Beckham’ın şöför ve korumaları da corona virüsü belirtileri göstermeye başlayınca Victoria, ailesini toplayarak iki haftadan uzun bir süre çiftlik evlerinde karantinaya girmeye karar verdi.

Çifte yakın bir kaynak, belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ünlü çiftin paniklediğini açıkladı.

ANTİKOR TESTİ YAPTIRIP SOLUĞU TATİLDE ALDILAR

Backham çiftinin, tamamen iyileştiklerine emin olduktan sonra yakın çevresini de sık sık sağlık kontrolüne götürdükleri ortaya çıktı. Çift aylar sonra antikor testi yaptırdı. Virüs taşımadıkları ortaya çıkan Beckham çifti, kısa bir süre önce Yunanistan ve İtalya tatiline çıktı.