David ve Victoria Beckham, Ukrayna için 1 milyon sterlin bağışladı

David ve Victoria Beckham çifti, Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon sterlin bağışta bulundu. Eski İngiltere kaptanı, bu sabah duygusal bir mesajla savaşın parçaladığı ülke için Unicef'in kampanyasına katıldığını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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David Beckham, 71,2 milyonluk Instagram hesabında “Anneler çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Aileler parçalandı. Bir gecede mülteci olmak için yataklarından alınan çocuklar..

Ukrayna’daki çatışma ikinci haftasına girerken, ailelerin ihtiyaçları artıyor ve 7,5 milyon çocuk artık risk altında. Lütfen UNICEF’i sahadaki hayati çalışmasında desteklemek için bana katılın ve elinizden geleni yapın” yazdı.

David ve Victoria Beckham, 2005 yılında Unicef elçiliğini üstlenmişlerdi.

Bir kaynak şunları söyledi: “Fon için kişisel olarak 1 milyon sterlin bağışladılar ve bunun, başkalarına ellerinden geldiğince yardım etmeleri için ilham vermelerini umuyorlar.”

47 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham, Instagram hesabından David Becham’ın mesajını paylaştı ve şunları söyledi: “Ukrayna’daki durum gerçekten yürek parçalayıcı. Mümkünse lütfen bağış yapmayı düşünün. David ve ben, ailemiz adına bir bağışla çağrıyı başlattık, para, tıbbi malzeme ve aileler için güvenli alanlar da dahil olmak üzere çocukların refahını desteklemek için acil yardım sağlamaya gidecek.”

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