Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları: Dedemin Fişi nerede çekildi?

Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları: Dedemin Fişi nerede çekildi?

Dedemin Fişi nerede çekildi sorusuna yanıt arayan izleyiciler bir yandan da oyuncuları araştırıyor. Güldür Güldür oyuncu ekibi ağırlıklı bir film olan Dedemin Fişi, köy, kasaba komedisi olarak izleyici ile buluştu. Peki Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları ve konusu…

2016 yılında sinemada vizyona giren Güldür Güldür oyuncu ekibi ağırlıklı bir film olan Dedemin Fişi, geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. “Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kim?” sorularının yanıtı filmi izleyen seyirciler tarafından merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film bir köy – kasaba komedisi olarak izleyici ile buluştu. Peki Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları ve konusu…

DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

DEDEMİN FİLMİ KONUSU

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan’a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu’ya ait. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi’nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alıyor.

Çirci ailesinin reisi Salih Bey’in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Ancak fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Alper Kul (Hicri): Zamanında albüm çıkarmayı hedeflemiş ancak kardeşi taş koyunca çıkaramamış. Ailesine küsüp Mersin'e gitmiş, orada Üzerlik'le evlenmiş. Bir de Muhteşem adında, problemli bir oğlu var. Hicri de diğer kardeşleri gibi miras alabilmek için babasının ölmesini bekliyor.

Özlem Tokaslan (Üzerlik): Üzerlik, garip konuşan enteresan bir kadın. Bakışları ve duruşu donuk, sevinme, üzülme gibi tepkileri yok.

Özgün Aydın (Muhteşem): Özgüveni tavan! Sürekli aksiyon yaratan, olay çıkaran biri.

Uğur Bilgin (Remzi): Beraber Almanya'ya gitmek istediği karısına çok aşık. Kılıbık biri.

Özge Borak (Süslü Gelin): Ailenin sürekli takıp takıştıran, süslü gelini. Almanya sevdalısı. Sürekli dedikodu yapıyor, her şeye bir kulp bulma çabası içerisinde.

İrem Sak (Kader): Arif'in eşi Kader'i oynuyor. Mutfaktan çıkmayan, sıradan bir köy kadını Miras kavgasındaki en pasif karakter.

Onur Buldu (Arif): Eşine çok âşık bir adam Arif. Ondan çok etkileniyor.

Erdem Yener (Bora): Aile reisi Salih Çirçi'nin yeğenini oynuyor. Bora, miras peşine düşmüş amcaları ve halası gibi paragöz değil.