Defalarca kez aldatılmıştı… Khloe Kardashian ikinci çocuğunu bekliyor

Reality şov yıldızı Khloe Kardashian'ın ayrıldığı sevgilisinden ikinci bebeğini beklediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Reality TV şovu “The Kardashians”la tanınan 38 yaşındaki Khloe Kardashian, kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson’dan yeni bir çocuk bekliyor.

CNN’in haberine göre, yeni çocuk, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelecek. Artık birlikte olmayan çiftin, 4 yaşında bir kızları bulunuyor.



Khloe adına konuşan bir sözcü, “True’nin, kasım ayında dünyaya gelecek bir kardeşi olacağını doğrulayabiliriz. Khloe, böylesine güzel bir nimet için taşıyıcı anneye inanılmaz derecede minnettar. Khloe’nin ailesine odaklanabilmesi için nezaket ve mahremiyet istiyoruz” dedi.

Khloe, 2016 yılından beri bir dargın bir barışık şekilde ilişkiye devam ettiği Tristan’ın defalarca kez kendisini aldattığının ortaya çıkmasından sonra ondan tamamen ayrıldığını açıklamıştı.

Çiftin, taşıyıcı anne vasıtasıyla bile olsa çocuk yapmasının kızlarının genetik olarak kardeşine yakın hissetmesi olduğu iddia edildi.