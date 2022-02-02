Defne Joy Foster’ın mezarı boş kaldı

Oyuncu Defne Joy Foster’ı ölümünün 11'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anmaya iki yakın arkadaşı dışında kimse gitmedi.

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Oyuncu Defne Joy Foster’ı 11'inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri başında iki yakın arkadaşı dışında ziyaret eden kimse olmadı.

Avukat Ayşegül Mermer ve menajer Özgür Aras Foster'ın mezar taşına dokunarak “Defne annenden sana selam getirdik” dedi.

“ANNESİNİN AĞLAMADIĞI BİR GÜN YOK”

Her yıl Defne Joy Foster’ı anmaya çalıştıklarını belirten Ayşegül Mermer, “Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey. Dava yıllar önce bitti. Tedbirsizlik, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten bir ceza aldı. Bu ceza vicdanları rahatlattı mı? Rahatlatmadı. Öleni de geri getirmedi. Orada çok büyük bir ihmal vardı. Bir saate yakın hastaneye götürülmemiş ve acil servis aranmamıştı. İhmal dolayısıyla bir ceza aldı fakat bu vicdanları rahatlatan bir ceza değildi. Annesi ile de az önce konuştuk. Düşmüş ve ayağını incitmiş. Zaten 77 yaşında kendisi. Şu an Kuşadası’nda yaşıyor. Kızına selamlarını iletti” diye konuştu.

‘Sihirli Annem’ dizisinde ‘Eda’ rolüyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde 2 Şubat 2011 tarihinde yaşamını yitirmişti. Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verilmişti. Başsavcılık, Joy Foster’ın ölümüyle ilgili Altan’ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe göstermişti. (İHA)

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