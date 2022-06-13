Defne Joy Foster’ın oğlu Can 13 yaşında

2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz 13 yaşına girdi. İlker Yasin Solmaz oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde 2 Şubat 2011’de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdi 13 yaşına bastı.

Foster’ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak kutladı.

Solmaz, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: “Aslan oğlum benim. Adamım… Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın.”

Yasin Solmaz, Defne Joy Foster’ın ölümünün ardından anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenmişti. Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can’ı da yanına almıştı.

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