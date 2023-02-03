Defne Joy Foster’ın oğlunun son hali görenleri şaşırttı

2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın 13 yaşındaki oğlu Can, sosyal medyada son haliyle gündem oldu.

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Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde 2 Şubat 2011’de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm Türkiye’yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can şimdi 13 yaşında.

Sosyal medyada Can’ın son halini görenler “Annesinin kopyası” yorumunu yaptı.

8 AY SONRA EVLENDİ

Foster’ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, sekiz ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can’ı da yanına almıştı.