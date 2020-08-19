Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar nereli, kaç yaşında?

Son olarak 2018 yılında Hakan: Muhafız adlı internet dizisinde rol alan Defne Kayalar hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Defne Kayalar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Defne Kayalar, 7 Mayıs 1975 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Grafik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü’nde asistanlık yaptı.

Uğur Yücel ile tanışan Defne Kayalar, usta sanatçı ile birlikte çalışma fırsatı bulmuş Alacakaranlık dizisi ile Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlenmiştir.

2010 yılında “Keskin Bıçak” adlı dizide rol alarak kamera önüne geçmeye başlayan Defne Kayalar; Al Yazmalım, Eve Düşen Yıldırım, 20 Dakika, Medcezir, Delibal, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Fi ve Yol Ayrımı gibi yapımlarda rol almıştır.

2014 yılının Aralık ayında yönetmen Ali Bilgin ile evlenen Defne Kayalar’ın 2016 yılında dünyaya gelen bir çocuğu bulunmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı:

2006 – Hayatımın Kadınısın (Genel Koordinatör) (Sinema Filmi)

2003 – Yazı Tura (Sinema Filmi)

2003 – Alacakaranlık (TV Dizisi)

Oyuncu :

2018 – Hakan: Muhafız (Suzan) (TV Dizisi)

2018 – Dip (Şengül) (TV Dizisi)

2017 – Yol Ayrımı (Defne) (Sinema Filmi)

2017 – Fi (Aylin) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Bardaki Solist Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Medcezir (Sedef) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Derin Solmaz) (TV Dizisi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (TV Dizisi)

2011 – Al Yazmalım (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (TV Dizisi)

Yapım Ekibi:

2008- Kolay Gelsin (Yapım Asistanı) (TV Dizisi)