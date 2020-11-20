Defne Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı" ifadelerini kullandı.

İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan ‘İpek Açar’la İpek Yolu Programı’nın bu haftaki konuğu oyuncu Defne Samyeli oldu.

Samyeli, pandeminin başladığı ilk günlerde gerçekleşen karantina sürecini anlatırken, “Önce en sonunda kendime vakit ayırdım diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1 buçuk ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim” dedi.

Samyeli “Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Kız arkadaşından alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun… Sırtımı yaslayabileceğin bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana” ifadelerini kullandı.

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Deren 24, Derin ise 17 yaşında.