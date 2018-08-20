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Defne Samyeli bacaklarını uzattı!
Defne Samyeli bacaklarını uzattı!
Geride bıraktığımız hafta paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla olay olan Defne Samyeli bu defa sahne aldığı mekanda giydiği bir kıyafeti paylaştı.
Magazin 20 Ağustos 2018 - 07:23

Katıldığı güzellik yarışması sonrasında kariyerini sunuculuk yönünde ilerleten ancak şimdilerde gerek rol aldığı diziler ve gerekse şarkı söylediği mekanlarla olsun kariyerini farklı bir kulvarda devam ettiren 46 yaşındaki Defne Samyeli yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

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Kısa bir süre önce paylaştığı beyaz bikinili kareleriyle magazin gündeminin dikkatini çeken Samyeli bu defa sahne söylediği mekanda giydiği kıyafeti paylaştı. Ancak sadece takipçileri değil pek çok instagram kullanıcısı da Defne Samyeli’nin bacak boyunca bir oynama olduğunu söyledi. İşte Samyeli’nin iki farklı fotoğrafı…

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