Defne Samyeli hastaneyi birbirine kattı!

Cem Yılmaz ile sürdürdüğü 2 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde sonlandıran Defne Samyeli, önceki gün Fulya'da bir hastanede görüntülendi. Samyeli görüntü vermemek adına yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Hasta olan bir arkadaşını ziyarete gelen Defne Samyeli, çıkışta gazetecilerin olduğunu görünce panikten ne yapacağını şaşırdı.

Yanında bulunan yaşlı bir teyzeyi arabasına bindiren Samyeli, sonrasında koşar adım hastaneye girdi. Danışmada bulunan yetkililer ile hararetli bir konuşma yapan Samyeli, gazetecileri kimin çağırdığını sordu.

Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen Samyeli, arabasının gelmesi ile koşar adım direksiyonun başına geçti.

Aşk sorularına yanıt vermeyen oyuncu, arabasının önünde duran başka bir aracı görünce çılgına döndü. Dakikalarca korna çalan oyuncu, yolun açılması ile hızlıca oradan ayrıldı.