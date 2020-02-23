Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

Sahne aldığı bir mekandan hızlıca ayrılmak için aracına binen Defne Samyeli, dikkatsizce davranarak, bir kameramanın ayağını ezdi.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda mekanda sahne aldı. Samyeli’yi çıkışta muhabirler bekliyordu.

Kardeşi Sühan ile birlikte aracına binen ve hızlı bir şekilde mekandan ayrılmak isteyen Samyeli, kendisini çekmeye çalışan bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı, şok geçirdi. Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen arabayı geri süren Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.

‘ŞARKIMI SÖYLEDİM, EVE GİDİYORUM’

Daha fazla konuşmak istemeyen ve muhabirlerden müsaade alarak evine giden Samyeli, “Ben şarkımı söyledim, evime gidiyorum” dedi. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.



