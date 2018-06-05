Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli magazin gündeminden düşmüyor. Haber spikerliği ile tanıdığımız Defne Samyeli, daha sonra oyunculuğu ile de göz doldurdu. Peki Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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2000’li yıllarda haber spikerliği ile tanıdığımız Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor. Ekranların sevilen yüzü Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilenler…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya'lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giyer.

İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı.

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Bir gün canlı yayın konuğu olan Melih Kibar ile hayallerinden biri daha gerçek olur. Defne Samyeli’nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan “Tek Başına” isimli bir albümü vardır.

1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Show TV’den Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D’nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika’ya giderek New york’da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000’de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002’de ise Show TV’ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV’ye gelince işsiz kaldı.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka” isimli programı sundu. a Haber'de A3 haber kuşağını sundu.

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009’un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren’i 1996 yılında Las Vegas’ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı “Babam Sınıfta Kaldı” adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi'nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep’ olarak katıldı.