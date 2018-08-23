Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Samyeli’yi yakından tanıyalım…

Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Samyeli’yi yakından tanıyalım…

Önce haber spikeri daha sonra oyuncu son olarak da şarkıcılık yapan Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Son dönemde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk ile gündemde olan güzel oyuncuyu yakından tanıyalım...

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On parmağında on marifet! Tescilli güzel, televizyoncu, oyuncu, spiker… Ekranların güzel yüzü Defne Samyeli hakkında merak ettikleriniz, özel hayatında dair ayrıntılar, yer aldığı yapımlar ve bilinmeyenleri haberimizde…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya’lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.

BOĞAZİÇİ’NDE BAŞLADI…

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi..

İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı.

KANAL D HABER SPİKERLİĞİ

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Bir gün canlı yayın konuğu olan Melih Kibar ile hayallerinden biri daha gerçek olur. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan “Tek Başına” isimli bir albümü vardır.

1994 yılında Show Tv'de “Show'da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Show TV'den Kanal D'ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D'nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000'de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002'de ise Show TV'ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV'ye geldi.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv’de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka” isimli programı sundu. a Haber’de A3 haber kuşağını sundu.

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan’ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı “Babam Sınıfta Kaldı” adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi’nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep' olarak katıldı. Güzel oyuncu, ekranlarda son olarak STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Çalıştığı Gazeteler

2000: Milliyet

2002-2009: Güneş

2013-2015: Milliyet

Çalıştığı TV Kanalları

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

TV programları

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show’da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Herşey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)

Reklam

2011: Olay Yüz Kremleri

Dizi

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star Tv)

Albümleri

1994 – Tek Başına

2015 – Son Arzum (Single)