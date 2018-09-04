Defne Samyeli, kızı Derin’in 15. yaşını kutladı

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Sadece başarılı kariyeri ve Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla değil Derin ve Deren adlı kızlarıyla da sürekli haber olan Defne Samyeli, geride bıraktığımız gün mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kızı Derin Talu 15 yaşına basan Defne Samyeli anne kız kafa kafaya verip çektikleri bir selfieyi hesabından; “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun… Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun” notuyla paylaştı. Derin de kendi hesabından elinde 15 sayısını tuttuğu uçan balonlarla objektife gülümsedi.



