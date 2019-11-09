Defne Samyeli müjdeyi verdi: Aylardır sabırsızlanıyordum

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz'la olan ilişkisini ekim ayında sonlandırmıştı. Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni heyecanını ve mutluluğunu takipçilerine ulaştırdı.

Cem Yılmaz’la yaşadığı ilişki döneminde fazlaca göz önünde olan ve yaptığı paylaşımlarla da magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli bu süre zarfında şarkıcılık yönünü ön plana çıkarmış ve sahne aldığı mekanlarda dinleyiciyle buluşmuştu. Sahnede sergilediği performansına o dönemlerde Cem Yılmaz arkada çaldığı bateri ile eşlik ederken Samyeli ayrılık sonrasında performanslarını yalnız başına sergilemeye başladı. Her ne kadar oyunculuk kariyerini bir kenara bırakmamış olsa da şimdilerde müzik ile daha fazla içli dışlı olan Samyeli, Instagram hesabından yaptığı duyuru ile Aralık ayında çıkacak bir projenin müjdesini verdi.

Prodüktör Samsun Demir ile çekilmiş bir selfiesini takipçilerine ulaştıran Defne Samyeli bu kareye; Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için, ayrıntılar daha sonra” notunu düştü ve ayrıca Demir’in; “Sevgili Defne Samyeli ile çok güzel bir şarkı ile yakında…. Aralık 2019” sözlerini eklemeyi unutmadı.