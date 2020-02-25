Sunuculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılığa yönelen ve zaman zaman bazı mekanlarda sahne alan Defne Samyeli, müzisyenlik yolunda ilerliyor. Samyeli, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak ilk gitarını aldığını duyurdu. Samyeli, yaptığı paylaşımın altına ise, “Ve ilk gitarımı aldım. Umarım bir süre sonra mahcup etmeyecek kadar çalabilirim. Çok mutlu oldum. Bakalım video paylaşacak seviyeye ne zaman geleceğim, müzisyen dostlarıma güveniyorum” ifadelerini düştü.

