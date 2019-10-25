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Defne Samyeli ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ şarkısını söyledi, Cem Yılmaz’a gönderme olarak algılandı
Defne Samyeli ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ şarkısını söyledi, Cem Yılmaz’a gönderme olarak algılandı
Bir süredir Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldıkları yönünde iddialar olmasına rağmen, her iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Bu süre zarfında sahne almaya devam eden Samyeli'nin 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' şarkısını söylemesi ise 'Cem Yılmaz'a gönderme' olarak algılandı...
Magazin 25 Ekim 2019 - 15:30

Geçen hafta Cem Yılmaz’ı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan kıskandığı için ayrıldıkları iddia edilen Defne Samyeli, sahne aldığı bir mekanda aşk şarkıları söylemesiyle dikkat çekti.

Defne Samyeli

Sosyal medya hesabından ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli’nin bu hareketiyle Yılmaz’a mesaj vermeye çalıştığı konuşuldu.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz

Uzun bir süredir birlikte olduğu Cem Yılmaz ile yollarını ayırdığı söylenen Samyeli’nin, canlı performanslarının yanı sıra, Instagram hesabından ünlü komedyen ile birlikte çekilen fotoğrafları silmemesiyle de kafaları karıştırdı.

Son güncelleme: 15:32 - 25.10.2019