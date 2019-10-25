Defne Samyeli ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ şarkısını söyledi, Cem Yılmaz’a gönderme olarak algılandı
Geçen hafta Cem Yılmaz’ı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan kıskandığı için ayrıldıkları iddia edilen Defne Samyeli, sahne aldığı bir mekanda aşk şarkıları söylemesiyle dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli’nin bu hareketiyle Yılmaz’a mesaj vermeye çalıştığı konuşuldu.
Uzun bir süredir birlikte olduğu Cem Yılmaz ile yollarını ayırdığı söylenen Samyeli’nin, canlı performanslarının yanı sıra, Instagram hesabından ünlü komedyen ile birlikte çekilen fotoğrafları silmemesiyle de kafaları karıştırdı.