Defne Samyeli ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ şarkısını söyledi, Cem Yılmaz’a gönderme olarak algılandı

Bir süredir Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldıkları yönünde iddialar olmasına rağmen, her iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Bu süre zarfında sahne almaya devam eden Samyeli'nin 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' şarkısını söylemesi ise 'Cem Yılmaz'a gönderme' olarak algılandı...