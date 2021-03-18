Defne Samyeli şikayetçi olmuştu! Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'de bugün görülen duruşmaya Mustafa Sandal avukatı Aydın Kurban ile birlikte katılırken Defne Samyeli'ni avukatı Ömer Eldem temsil etti.

“İLTİFATLAR ETMİŞTİM”

Mustafa Sandal mahkemeye aylık gelirini ortalama 25 bin TL olarak belirtirken savunmasında suçlamaları reddetti. Mustafa sandal, “Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara saygıda kusur etmemeyi ilke edindim. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Anılarımı paylaştığım kitabımda dönemi sorguladığım hatıralara yer verdim. O bölümünde Defne hanıma birkaç iltifatta bulunmuştum” dedi.

“POPÇULARIN KIZ ARKADAŞI OLAMAZDI”

O dönem pop camiasında beyinlerin yıkandığı bir dönem yaşadıklarını anlatan Sandal, “Popçuların sevgilileri olmazdı, kadın hayranlarını kaybederler diye. Böyle bir illüzyona itilmiştik. Kendisiyle tanışıklığımız arkadaşlığımız vardı ancak herhangi bir ilişki yaşanmadı. O günkü düşünce yapım gereği görüşemeyeceğimizi belirttim. Halen Türkiye’nin en güzel kadınlarından olan Defne Samyeli sağlam bir duruş sergiledi. Ben aslında kitapta bir ilişki yaşanmadığını belirtmek istedim. Yaşımda gençti. Bana ‘O zaman sana iyi yolculuklar' dedi. Rahatsız olunca o bölümü kitaptan çıkardım” dedi. Defne Samyeli'nin basında özel hayatıyla da haber olduğunu belirten Mustafa Sandal, bunu nasıl hakaret olarak algıladı, anlamadım. Şaşırıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

ONUR VE SAYGINLIĞI ZEDELENDİ

Samyeli'nin avukatı ise kitapta ‘Onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli ilerletebileceğimizi söyleyince, Defne bana hak vererek beni terk etti' yazdığını belirterek, böyle bir ifadenin kullanılması için önce ilişkinin yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Samyeli'nin avukatı, “Olmayan bir ilişkinin olmuş gibi yansıtılması müvekkilimin onur ve saygınlığını zedelemektedir. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı, davayla ilgili görüşlerini mahkemeye sunarak, kitapta yer alan sözlerin hakaret suçunu oluşturmadığını, suç unsurları oluşmadığı için de Mustafa Sandal'ın beraatine karar verilmesini istedi.

BİR HAFTA SONRA KARAR ÇIKACAK

Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban da “Açılan bu dava yargıyı meşgul etmekten başka bir şey değildir. Bir kadın ile erkek arasında arkadaşlığın olduğu ve olmadığının söylenmesi kadının onuruna nasıl zarar verir” dedi. Mahkeme, Defne Samyeli'nin avukatına savcının beraat talebi ile ilgili yazılı açıklamasını yapması için süre vererek duruşmayı bir hafta sonraya erteledi.