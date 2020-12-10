Defne Samyeli: Tek eşliliğe inanan biriyim

Oyuncu Defne Samyeli, "Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey... Hayır, gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide" dedi. Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunu da dile getirdi.

‘Sol Yanım’ dizisinde ‘Asena’ya hayat veren Defne Samyeli ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Okan Bayülgen’in ‘Nokta’ adlı programına konuk olan Samyeli, şunları söyledi:

* Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey… Hayır, gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide.

“İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var” diyen Defne Samyeli, sözlerine şöyle devam etti:

* Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda ‘İyi ki var’ dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok.

48 yaşındaki Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

Defne Samyeli, geçen ay yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemde kalmıştı. Karantinanın ilk günlerini nasıl değerlendirdiğini anlatan Samyeli, annelik hakkında da konuşmuştu. Samyeli, “Önce ‘En sonunda kendime vakit ayırdım’ diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1,5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim” demişti.

Cem Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin ile ilgili konuşan Defne Samyeli, şunları söylemişti:

* İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Deren 24, Derin ise 17 yaşında.