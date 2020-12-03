Defne Samyeli: Telefonumu karıştırırken buldum

Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

48 yaşındaki Samyeli son olarak Palandöken’de çekilen karlar üzerinde mayolu pozlarını yayınladı.

Samyeli, fotoğraf karelerine “Telefonumu karıştırırken buldum” mesajını yazdı. Instagram’da 800 bin takipçisi bulunan Samyeli’nin fit görüntüsüne takipçileri olumlu yorumlar yaptı.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

İki kızı olan Samyeli, geçen günlerde yaptığı “Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Kız arkadaştan alabileceğim her şeyi onlardan alıyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

* 1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren 24, Derin ise 17 yaşında.