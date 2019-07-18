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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yaşlı görüntülerini inceledi
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yaşlı görüntülerini inceledi
Bodrum’daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.
Magazin 18 Temmuz 2019 - 13:57

Sosyal medyanın yeni akımı, yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafı gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu.

Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi.

Bir restoranda görüntülenen çift fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldüler. Defne Samyeli'nin yaşlı fotoğrafı bu sefer Cem Yılmaz'ı kahkahaya boğdu. Defne Samyeli’nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı. İHA

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