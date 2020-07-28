Defne Samyeli ve Mustafa Sandal aynı karede

90'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Ufuk Yıldırım, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Yıldırım'ın paylaştığı karedeki Defne Samyeli ve Mustafa Sandal detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ercan Saatçi ile birlikte çıkardığı albümlerle olduğu kadar tek başına yaptığı müzik çalışmalarıyla da 90’lı yıllara damga vuran isimlerden olan Ufuk Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı.

Hemen hemen aynı zamanda müziğe başladığı Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın gibi isimlerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Yıldırım bu kareye “Daha dün gibi… Yıl 1900 bilmem kaç” notunu düştü.

Fotoğrafta dikkat çeken başka bir detay ise Mustafa Sandal’ın çıkardığı kitabında bir süre aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli ile birlikte görünüyor olmasıydı.

Yıldırım’ın çok beğeni alan bu paylaşımına Kenan Doğulu ve Defne Samyeli de yorumda bulundu.