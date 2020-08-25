Defne Samyeli ve Mustafa Sandal uzlaşamadı!
Samyeli, “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal’ın cezalandırılmasını talep etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, Mustafa Sandal’ın “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
Savcılık, Sandal’ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosuna göndermişti. Ancak tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığından taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu gelişme üzerine savcılığın, Mustafa Sandal hakkında “Hakaret” suçundan dava açması bekleniyor. (DHA)