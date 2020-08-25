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Defne Samyeli ve Mustafa Sandal uzlaşamadı!
Defne Samyeli ve Mustafa Sandal uzlaşamadı!
Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin, şarkıcı Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Savcılığın, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan dava açması bekleniyor.
Magazin 25 Ağustos 2020 - 15:45

Samyeli, “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal’ın cezalandırılmasını talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, Mustafa Sandal’ın “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Savcılık, Sandal’ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosuna göndermişti. Ancak tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığından  taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu gelişme üzerine savcılığın,  Mustafa Sandal hakkında “Hakaret” suçundan dava açması bekleniyor.  (DHA)

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