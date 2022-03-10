Defne Samyeli yine çok iddialı

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak kalça dekolteli siyah dantel bir elbiseyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

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Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren 49 yaşındaki Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirdi.

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren iki çocuk annesi Samyeli, son sahnesinde kalça dekolteli siyah dantel bir elbise giydi.

Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

“SIRRIM GENETİK”

Geçen günlerde konuk olduğu bir programda gençlik sırrını açıklayan Samyeli, “Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20’li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, “Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi” diye sözlerini sürdürmüştü.

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