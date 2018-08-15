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Defne Samyeli’den beyaz bikinili pozlar… ‘Siz 46 yaşında olamazsınız’
Defne Samyeli’den beyaz bikinili pozlar… ‘Siz 46 yaşında olamazsınız’
Sıcakların son günlerini kızlarıyla İzmir-Alaçatı'ya giderek değerlendirmek isteyen Defne Samyeli, bikinili pozlarıyla olay yarattı.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 14:21

İçinde bulunduğumuz yaz aylarına Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla damga vuran Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcılık konusunda kariyer yapıyor. İki kız çocuk annesi 46 yaşındaki eski sunucu Defne Samyeli beyaz bikinisi içindeki pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızı Deren Talu’ya poz veren Samyeli’nin bu kareleri çok sayıda beğeni alırken takipçilerinden gelen yorumlar da son derece dikkat çekiciydi.

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Bir tane hayranı beyaz bikinisi içindeki Defne Samyeli’ne ‘Siz 46 yaşında olamazsınız’ şeklinde methiyelerde bulunurken Cem Yılmaz’ın bu kareleri görüp görmediği merak konusu oldu.

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