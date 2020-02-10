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Defne Samyeli’den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına ilk açıklama
Defne Samyeli’den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına ilk açıklama
Sunucu Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkına dair çarpıcı bir yorum yaptı: "Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz..."
Magazin 10 Şubat 2020 - 15:35

Sunucu Defne Samyeli ve komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıl boyunca birlikte olmuştu. Çift, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ayrılma kararı almıştı. Cem Yılmaz’ın güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı, hatta Samyeli ile bu yüzden ayrıldığı iddia ediliyordu.

İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

“GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ”

TV100’e konuşan Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliğine dair ilk tepkiyi verdi. Aracına binerken görüntülenen Samyeli, “Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz” dedi.

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