Defne Samyeli’den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına ilk açıklama

Sunucu Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkına dair çarpıcı bir yorum yaptı: "Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz..."

Sunucu Defne Samyeli ve komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıl boyunca birlikte olmuştu. Çift, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ayrılma kararı almıştı. Cem Yılmaz’ın güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı, hatta Samyeli ile bu yüzden ayrıldığı iddia ediliyordu.

İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

“GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ”

TV100’e konuşan Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliğine dair ilk tepkiyi verdi. Aracına binerken görüntülenen Samyeli, “Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz” dedi.