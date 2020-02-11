Defne Samyeli’den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya açıklaması!

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli şunları söyledi:
* Size magazin basınına bir sözüm vardı.
* Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var.
* Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım.
* O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış.
* Ben bilmiyormuşum.
* Görmemişim, hiç ihtimal vermedim.
* Hiç konduramadım.
* O duyguyla sert bir yazı yazdım.
* Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem siz de beni mazur görün.
Samyeli, ‘Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz’ sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
* Benim açıklamam yok.
* Benim sadece söylediklerim var.
* Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var.
* Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.
* Söyleyeceklerim bu kadar.
* Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz.