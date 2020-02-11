Defne Samyeli’den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya açıklaması!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerine dair açıklama yaptı. Samyeli, "Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız" dedi.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli şunları söyledi:

* Size magazin basınına bir sözüm vardı.

* Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var.

* Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım.

* O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış.

* Ben bilmiyormuşum.

* Görmemişim, hiç ihtimal vermedim.

* Hiç konduramadım.

* O duyguyla sert bir yazı yazdım.

* Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem siz de beni mazur görün.

Samyeli, ‘Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz’ sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Benim açıklamam yok.

* Benim sadece söylediklerim var.

* Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var.

* Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.

* Söyleyeceklerim bu kadar.

* Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz.