Defne Samyeli’den ‘dişçi’li tepki
Levent’teki Garage adlı kuaföre giden anne kız, yaklaşık üç saat saçlarına bakım yaptırdıktan sonra mekandan ayrıldılar.
‘DIŞARIDA KONUŞMUYORUM’
Saç rengini siyahtan sarıya doğru açtıran Defne Samyeli, kuaför çıkışı muhabirleri karşısında görünce sinirlendi.
Samyeli, “Dişçiye de gittim bugün. Oraya da gelseydiniz!” sözleriyle muhabirlere sert çıkan Samyeli, Cem Bey’in yeni projesinde yer alacak mısınız?” şeklindeki soruya “Dışarıda konuşmuyorum. Cevap vermeyeceğim” yanıtını verdi.