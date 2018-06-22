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Defne Samyeli’den ‘dişçi’li tepki
Defne Samyeli’den ‘dişçi’li tepki
Komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı sürpriz aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, önceki akşam 14 yaşındaki kızı Derin Talu'yla görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Haziran 2018 - 07:07

Levent’teki Garage adlı kuaföre giden anne kız, yaklaşık üç saat saçlarına bakım yaptırdıktan sonra mekandan ayrıldılar.

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‘DIŞARIDA KONUŞMUYORUM’

Saç rengini siyahtan sarıya doğru açtıran Defne Samyeli, kuaför çıkışı muhabirleri karşısında görünce sinirlendi.

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Samyeli, “Dişçiye de gittim bugün. Oraya da gelseydiniz!” sözleriyle muhabirlere sert çıkan Samyeli, Cem Bey’in yeni projesinde yer alacak mısınız?” şeklindeki soruya “Dışarıda konuşmuyorum. Cevap vermeyeceğim” yanıtını verdi.

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