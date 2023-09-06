Defne Samyeli’nin kızı 20 yaşına girdi

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun yeni yaşıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, 20 yaşına girdi.

Samyeli, Instagram’da paylaştığı fotoğrafa “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun sen. Hayatıma kattığın tüm güzellikler için ne desem az. Bebeğim, dostum, sırdaşım, dert ve eğlence ortağım. Nice harika, eğlenceli, neşeli yaşların olsun ve hep birlikte olsun. Seni seviyorum” notunu yazarak kızının doğum gününü kutladı.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamada kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

* İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

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